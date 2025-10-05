Fútbol de salón: Surgen campeones nacionales

El team alteño conquistó el cetro en el Campeonato Nacional de Clubes Campeones de Fútbol de Salón que se desarrolló en el multiuso Dr. Benjamín Aceval de la chaqueña ciudad.

Los monarcas se impusieron en la final a los anfitriones del Unión Acevalense, goleándolos 6 a 1. Tercero fue Sport Pitiantuta, de Fernando de la Mora.

Caaguazú, entre los C9

El seleccionado de Caaguazú se consagró campeón del Nacional C9 goleando 7 a 0 a Hernandarias, en el estadio de Juan Manuel Frutos (Pastoreo). Completó el podio el representativo de Concepción.

