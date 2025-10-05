MacIntyre acaba con la maldición

MacIntyre, el gran ídolo local, aprovechó la inercia positiva tras ganar con el equipo europeo la Copa Ryder para vencer con autoridad un torneo reducido a 54 hoyos por las malas condiciones meteorológicas, principalmente el viernes y el sábado, que se mantuvieron este domingo al menos en cuanto al viento.

El zurdo jugador de Oban logró su cuarto título en el DP World Tour con un total de 198 golpes (-18), tras hacer en la última jornada en el Old Course de St. Andrews 66, lo que le concedió cuatro impactos de ventaja sobre el inglés Tyrrell Hatton, defensor del título y otro componente del equipo europeo de la Ryder que juega en el LIV junto al español John Rahm.

El que se descolgó fue el sudafricano Richard Sterne, que perdió sus opciones de victoria con una tarjeta de 71 para acabar con 203, igualado con el inglés John Parry, que tuvo una clara progresión con 66, misma cantidad que hizo el joven español Ángel Ayora para acabar quinto empatado con el sueco Mikael Lindberg, el danés Jacob Skov Olesen, el noruego Kristoffer Reitan, el escocés Scott Jamieson y el inglés Jordan Smith.

"Es increíble. Cada vez que se puede ganar un torneo de golf en estas costas es especial. Estoy encantado con cómo lo he hecho. He jugado muy bien durante los tres días", afirmó MacIntyre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los españoles Jorge Campillo y Álex del Rey completaron un buen torneo y acabaron en la vigésima primera posición, con 207 golpes, tras cerrar su participación con tarjetas de 70 y 69, respectivamente.

En la competición por equipos (un profesional y un aficionado) se impusieron Harrison Crowe y Cian Foley con -33, mientras que Del Rey, que hizo pareja con el actor Matthew Goode, acabó en la tercera plaza con -31 y el extenista Andy Murray concluyó decimoctavo junto a Eddie Pepperell con -23.