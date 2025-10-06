Baloncesto: Juegos en ambas ramas

En el femenino de baloncesto, Sol de América recibirá al puntero y vigente campeón, Félix Pérez Cardozo.

El juego marcado para las 20:30 será en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” de la azules.

En el mismo horario arrancará el partido entre Deportivo San José y Olimpia Queens, en casa de las “santas”, en el “León Coundou”.

* Liga Masculina. Este lunes se inició una nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto, con dos partidos. Deportivo Campoalto recibía a Félix Pérez Cardozo, mientras Sportivo Luqueño a San José.

Este martes también hay juego entre el Deportivo Amambay y el Atlético Ciudad Nueva, a las 19:30, en el estadio de la Federación Amambaiense, en Pedro Juan.

El miércoles se enfrentarán Sportivo Luqueño contra Colonias Gold, mientras el jueves se iniciará una nueva ronda con el choque estelar entre San José y Olimpia Kings.