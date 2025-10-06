Balonmano: Campeones nacionales

El certamen de la Confederación Paraguaya de Handball (CPH) se desarrolló íntegramente en el excelente estadio de la Cooperativa de Capiatá.

Los campeones son Fernando de la Mora, en U20 femenino; Presidente Franco se consagró en el rubro varonil, mientras que entre menudos fueron los mejores las niñas de Hernandarias y los chicos de Mallorquín.

En cuanto a los partidos finales, Fernando de la Mora demostró amplia superioridad en la final femenina de U20 para derrotar a Encarnación, por el marcador de 38-28.

El team de Presidente Franco jugó un partidazo para batir también al cuadro de Encarnación, por el marcador de 36 a 31 y consagrarse como los mejores de la categoría.

En los nacionales de los mas pequeños, las niñas de Hernandarias se impusieron con lo justo 12-11 a su par de Amambay, para gritar campeón.

En la final masculina, Juan León Mallorquín también se impuso a Amambay, por el score de 12-10.