Polideportivo

Rugby: Los Yacaré reciben a Brasil

La selección paraguaya de rugby de mayores –Los Yacaré– se prepara para enfrentarse a Brasil este sábado en el estadio Héroes de Curupayty, en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, a partir de las 16:00, en busca de llegar al Mundial Australia 2027 de Rugby.

Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 22:30
Los Yacaré reciben este sábado a Brasil en el COP de Luque.
Los Yacaré reciben este sábado a Brasil en el COP de Luque.Gentileza

Los dirigidos por Ricardo Le Fort ultiman sus aprestos con intensas prácticas que tuvieron lugar entre este lunes y martes y proseguirán entre el jueves y viernes desde las 17:00.

Lea más: Jimena Lugo, con histórico logro en el ajedrez nacional

Serán partidos de ida y vuelta entre paraguayos y brasileños, la revancha será el 18 de octubre en el Estadio Municipal Du Cambusano de Jacareí, el que pase al último selectivo, deberá jugar de nuevo un total de 5 partidos en los siguientes 2 meses.

Esta primera pulseada se disputara este sábado desde las 16:00 en el “Pantano”, ubicado en el Parque Olímpico y el acceso será libre y gratuito para los fanáticos del deporte de la ovalada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado