Rugby: Los Yacaré reciben a Brasil

Los dirigidos por Ricardo Le Fort ultiman sus aprestos con intensas prácticas que tuvieron lugar entre este lunes y martes y proseguirán entre el jueves y viernes desde las 17:00.

Serán partidos de ida y vuelta entre paraguayos y brasileños, la revancha será el 18 de octubre en el Estadio Municipal Du Cambusano de Jacareí, el que pase al último selectivo, deberá jugar de nuevo un total de 5 partidos en los siguientes 2 meses.

Esta primera pulseada se disputara este sábado desde las 16:00 en el “Pantano”, ubicado en el Parque Olímpico y el acceso será libre y gratuito para los fanáticos del deporte de la ovalada.

