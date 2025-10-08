Polideportivo

Hipismo: Vuelve el “Interescuelas”

Luego de una gran semana de competencias por el Sudamericano de hipismo FEI Jumping Americas Championship, que se vivió hasta el domingo en el Club Hípico Paraguayo, vuelven los saltos por el Concurso Interescuelas.

Por ABC Color
08 de octubre de 2025 - 22:34
Micaela Nóbrega, bronce en el FEI 1.10, estará presente.
El certamen ecuestre se realizará este sábado en la pista del RC4 “Acá Carayá”, a partir de las 9:00.

Este torneo es un aperitivo a la 5ª Fecha del Ranking, organizado por la Sociedad Hípica Paranaense.

En cuanto al torneo sabatino en el Acá Carayá, los saltos lo iniciarán los más pequeños de 0.30 m.

Posteriormente ingresarán a pista las categorías 0.60 a 0.90, en tipo de prueba a Tiempo Ideal. En categoría 1.00 metro se competirá A Cronómetro.

Finalmente, se disputarán el Mini Gran Premio 0.70 - 0.80, y el bronce de oro con el Gran Premio 0.90 - 1.00, ambos en tipo de prueba “Dificultad Progresiva”.

* Inscripciones. El costo de las inscripciones es de G. 100.000, con Freddy Báez, contactando al celular 0981-583394. Transferencias al alias: CI - 652114.

