Hipismo: Vuelve el “Interescuelas”

El certamen ecuestre se realizará este sábado en la pista del RC4 “Acá Carayá”, a partir de las 9:00.
Este torneo es un aperitivo a la 5ª Fecha del Ranking, organizado por la Sociedad Hípica Paranaense.
En cuanto al torneo sabatino en el Acá Carayá, los saltos lo iniciarán los más pequeños de 0.30 m.
Posteriormente ingresarán a pista las categorías 0.60 a 0.90, en tipo de prueba a Tiempo Ideal. En categoría 1.00 metro se competirá A Cronómetro.
Finalmente, se disputarán el Mini Gran Premio 0.70 - 0.80, y el bronce de oro con el Gran Premio 0.90 - 1.00, ambos en tipo de prueba “Dificultad Progresiva”.
* Inscripciones. El costo de las inscripciones es de G. 100.000, con Freddy Báez, contactando al celular 0981-583394. Transferencias al alias: CI - 652114.