FEI Jumping Americas Championship: Tres escarapelas de oro en el Sudamericano

El Team Paraguay tuvo en sus filas a tres merecidas campeonas sudamericanas en el FEI Jumping Americas Championship “Paraguay 2025”: Joaquina Campuzano Prantte, Constanza Codas y Clara Rol. La fiesta ecuestre que se vivió hasta este domingo, fue impecable, con atletas de 10 países, en el Club Hípico Paraguayo.

Las consagradas flamantes campeonas son Clara Rol, que hizo suya la categoría Children/Junior B Farewell; Constanza Codas, en Amateur 105 centímetros, y Joaquina Campuzano Prantte, en Amateur 115 cm.

El binomio Joaquina y su montado, Tatabra Dinamite, ya se mostró con podios en sus incursiones, para ser campeona finalmente, donde también hubo bronce para Paraguay con la amazona Abigaíl Giménez, con Calina. Segunda fue la argentina Olivia Moresco. Abigaíl también fue cuarta con su caballo Helmout.

Constanza, montando a Just In Case, se consagró campeona en 1,05 m, con el vice para Sofía Pérez, con July, para el team guaraní, mientras que completó el podio la uruguaya Isabella Pirez. En cuarto lugar se ubicó Azul Ayala, con Athenea, y en sexto Daniela Maldonado, con Pegasus Chelsea.

El día festivo para la legión paraguaya la inició Clara Rol, con Panzer, campeona en categoría Farewell, completando el podio la también guaraní Micaela Nóbrega, con Krono. Vice fue el argentino Agustín Allasia.

En la otra prueba realizada en Children Farewell, el podio fue para las argentinas María Ortega, seguida por María Eiras y Delfina Metz. En este lote la paraguaya Clara Vera se ubicó quinta.

* Excelente organización. La organización estuvo a cargo de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y el apoyo del Club Hípico Paraguayo (CHP), cuya pista de geotextil fue el escenario.

Fueron cinco días de competencias intensas, con gran nivel de los atletas y una perfecta logística.

Una vez más, así como ya es costumbre en otros deportes, nuestro país sobresalió en la organización, devolviendo con creces la confianza de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que otorgó la sede.

Participaron atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, e invitados de México e Irlanda.