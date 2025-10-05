Polideportivo

FEI Jumping Americas Championship: Tres escarapelas de oro en el Sudamericano

Durante una semana de pura adrenalina y elegancia, el FEI Americas Jumping Championship transformó al Club Hípico Paraguayo en el epicentro del hipismo continental. Entre ovación, precisión y pasión por los caballos el Team Paraguay volvió a demostrar que el talento y la garra también se expresan sobre la pista en la que conquistaron varios podios. Con una organización impecable y un nivel competitivo de primer orden, el certamen cerró con balance positivo, confirmando a nuestro país como una sede de excelencia para el deporte ecuestre en la región.

05 de octubre de 2025 - 22:11
Joaquina Campuzano Prantte, con Tatabra Dinamite, rindió alto y tuvo su merecido campeonato sudamericano.
Joaquina Campuzano Prantte, con Tatabra Dinamite, rindió alto y tuvo su merecido campeonato sudamericano.

El Team Paraguay tuvo en sus filas a tres merecidas campeonas sudamericanas en el FEI Jumping Americas Championship “Paraguay 2025”: Joaquina Campuzano Prantte, Constanza Codas y Clara Rol. La fiesta ecuestre que se vivió hasta este domingo, fue impecable, con atletas de 10 países, en el Club Hípico Paraguayo.

Las consagradas flamantes campeonas son Clara Rol, que hizo suya la categoría Children/Junior B Farewell; Constanza Codas, en Amateur 105 centímetros, y Joaquina Campuzano Prantte, en Amateur 115 cm.

El binomio Joaquina y su montado, Tatabra Dinamite, ya se mostró con podios en sus incursiones, para ser campeona finalmente, donde también hubo bronce para Paraguay con la amazona Abigaíl Giménez, con Calina. Segunda fue la argentina Olivia Moresco. Abigaíl también fue cuarta con su caballo Helmout.

Constanza, montando a Just In Case, se consagró campeona en 1,05 m, con el vice para Sofía Pérez, con July, para el team guaraní, mientras que completó el podio la uruguaya Isabella Pirez. En cuarto lugar se ubicó Azul Ayala, con Athenea, y en sexto Daniela Maldonado, con Pegasus Chelsea.

El día festivo para la legión paraguaya la inició Clara Rol, con Panzer, campeona en categoría Farewell, completando el podio la también guaraní Micaela Nóbrega, con Krono. Vice fue el argentino Agustín Allasia.

Clara Rol con Panzer, también saboreó las mieles del campeonato.
Clara Rol con Panzer, también saboreó las mieles del campeonato.

En la otra prueba realizada en Children Farewell, el podio fue para las argentinas María Ortega, seguida por María Eiras y Delfina Metz. En este lote la paraguaya Clara Vera se ubicó quinta.

Clara Vera Rojas (13), con CW Clei, tuvo buena actuación en la categoría Children Farewell en el epílogo.
Clara Vera Rojas (13), con CW Clei, tuvo buena actuación en la categoría Children Farewell en el epílogo.

* Excelente organización. La organización estuvo a cargo de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (Fedepa) y el apoyo del Club Hípico Paraguayo (CHP), cuya pista de geotextil fue el escenario.

Fueron cinco días de competencias intensas, con gran nivel de los atletas y una perfecta logística.

Una vez más, así como ya es costumbre en otros deportes, nuestro país sobresalió en la organización, devolviendo con creces la confianza de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), que otorgó la sede.

Participaron atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, e invitados de México e Irlanda.

