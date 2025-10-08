Marcelo Aguirre va por otra hazaña al Panamericano de Tenis de Mesa

Ahora Aguirre va por otra hazaña, esta vez defendiendo los colores de Paraguay, en la 8ª edición del ITTF Pan American Championships, el evento élite que reúne a las mejores selecciones del continente en busca del título continental.
Aguirre será el único representante de nuestro país en el evento, del 12 al 19 de octubre de 2025, en el Rock Hill Sports and Events Center en Carolina del Sur, Estados Unidos.
Además del olímpico Marcelo Aguirre, América tendrá a sus grandes figuras en acción: Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Adriana Díaz, junto con las estrellas locales Kanak Jha y Lily Zhang, quienes buscarán brillar ante su público.
Estados Unidos ha sido escenario de grandes eventos internacionales en los últimos años, y este campeonato reafirma su rol clave en el camino olímpico rumbo a LA 2028.