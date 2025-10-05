Polideportivo

Marcelo Aguirre tumba al campeón olímpico en el Bundesliga alemana

El mejor mesatenista del país, Marcelo Aguirre, protagonizó un hecho histórico para el deporte paraguayo al derrotar al chino Fan Zhendong, actual #1 del mundo y campeón olímpico, durante un partido de la Bundesliga alemana.

Por ABC Color
05 de octubre de 2025 - 21:57
Víctor Marcelo Aguirre (32 años) con una emblemática victoria en su carrera.
Víctor Marcelo Aguirre (32 años) con una emblemática victoria en su carrera.

Aguirre se impuso por 3-1 ante el astro asiático en el duelo entre el Werder Bremen, su equipo, y el Saarbrücken, conjunto del jugador chino.

El marcador global quedó 1-1, luego de que Darko Jorgic venciera a Mattias Falck en el primer punto de la serie. Gracias a la victoria del paraguayo, el Werder Bremen forzó la definición en el dobles, donde terminó imponiéndose ante el vigente campeón del certamen.

Sin lugar a dudas, este triunfo se inscribe como uno de los más emblemáticos en la carrera de Marcelo Aguirre, un hito que reafirma su vigencia y el alto nivel del tenis de mesa paraguayo en el plano internaciona

