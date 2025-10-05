Marcelo Aguirre tumba al campeón olímpico en el Bundesliga alemana

Aguirre se impuso por 3-1 ante el astro asiático en el duelo entre el Werder Bremen, su equipo, y el Saarbrücken, conjunto del jugador chino.

El marcador global quedó 1-1, luego de que Darko Jorgic venciera a Mattias Falck en el primer punto de la serie. Gracias a la victoria del paraguayo, el Werder Bremen forzó la definición en el dobles, donde terminó imponiéndose ante el vigente campeón del certamen.

Sin lugar a dudas, este triunfo se inscribe como uno de los más emblemáticos en la carrera de Marcelo Aguirre, un hito que reafirma su vigencia y el alto nivel del tenis de mesa paraguayo en el plano internaciona

