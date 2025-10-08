Mundial Sub 20: Agónico triunfo de Francia sobre Japón

Lucas Michel se encargó del tiro libre penal para la victoria de Francia, ya cuando el juego cumplió con su tiempo de alargue, logrando así su clasificación a los cuartos de final, donde tendrá romo rival a Noruega, que se impuso a Paraguay en Talca por 1-0, también en el alargue.

Durante los 90 minutos del compromiso no hubo una amplia diferencia de ningún seleccionado y en varios pasajes del compromiso se tuvo que recurrir al apoyo del FVS para despejar dudas, especialmente en las intenciones del cobro penal.

Recién cuando el compromiso ya estaba en su último minuto, la árbitra mexicana Katia García Mendoza cobró el penal para los franceses, posterior a la revisión FVS. Michel fue eficaz y sentenció el partido para el triunfo de Francia y el paso a los cuartos de final.

Francia, en cuartos de final del torneo, el domingo 12 de octubre, enfrentará a Noruega, por el pasaporte a las semifinales del Mundial. Este encuentro tendrá como sede a Valparaíso, a partir de las 20:00, hora paraguaya.