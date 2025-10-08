Noruega puso fin a la ilusión albirroja: Paraguay, eliminado del Mundial Sub 20

Oportunidades malogradas; eficacia nórdica

El famoso dicho: “si no haces, te hacen” se aplica perfectamente en este encuentro en el que Paraguay quedó eliminado del Mundial por sus propios errores, con un penal a favor y varias chances desperdiciadas dejó que Noruega en su única acción convierta para avanzar a los cuartos de final.

El juego desarrollado en Talca, tuvo varias matices, en la primera etapa las condiciones fueron muy favorables para la Albirroja que a los 12’ se le sancionó un penal a favor, pero Tiago Caballero desaprovechó al rematar de forma anunciada para que el portero noruego Fauskanger desvíe el balón y comenzar a acrecentar su figura.

Noruega no tuvo ninguna intención de dañar a Paraguay casi sin llegadas y con todas sus líneas bien atrás apostaba al contragolpe, pero tampoco tenía las herramientas para llevarse algo peligroso.

El juego pasaba por la Albirroja con mayor posesión, pero sin profundidad ni ideas para quebrar la defensa de los europeos, generó otras llegadas en ofensiva que culminaron a la nada mostrando la poca efectividad que se tuvo. El remate al arco desde fuera del área nunca se pensó.

En el segundo periodo del juego fue el mismo trámite, nuevamente Paraguay con la posesión y con las llegadas, pero sin poder ser eficaces a la hora de culminar las jugadas, el cero se impuso y se pasó al tiempo extra.

Los últimos minutos, las piernas ya influían en el trámite, y bastó un descuido del fon del conjunto nacional para que Fuglestad encuentre el gol casi sobre el final para cortar la ilusión de Paraguay en el Mundial Sub 20.