Juegos Panamericanos: Día “D” para asignar sede

Se puede decir que Paraguay empezó la carrera para ser la mira de eventos internacionales con la excelente organización de los Juegos Suramericanos Asu2022, y recientemente, con los magníficos Juegos Panamericanos Junior Asu2025, que todavía permanecen vívidos en la retina del mundo deportivo.

* Urnas en Chile. En la mañana del viernes a las 10:00 será la votación en Santiago de Chile, para decidir si la sede de los juegos será nuestro país, con Asunción como sede principal o Brasil, que se postula con Río y Niterói.

Para elegir la sede se requieren un mínimo de 27 votos, ya que la cantidad máxima de “papeletas” pueden ser 53.

Tanto Asunción como Río-Niterói son las que cumplieron con los requisitos exigidos por Panam Sports.

De ser escogido nuestro país, será la primera vez que albergue a tan importante certamen de mayores a nivel mundial, mientras que Brasil ya fue escenario de dicho evento en São Paulo 1963 y Río de Janeiro 2007.

* Sistema de votación. Los 53 votos se dividen en 41 votos, uno por cada país miembro, y 12 votos más, uno por cada país miembro que ya fue sede de los Panamericanos en ocasiones anteriores, por lo que Brasil tiene 2 votos. Los otros países que poseen 2 votos son EE.UU., Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina.

* Infraestructura. La promesa guaraní es construir la Villa Panamericana, un Estadio de Atletismo y un nuevo polideportivo Arena en el Parque Olímpico, en Ñu Guasu.

Además, el Comité de Evaluación ya verificó las infraestructuras existentes y que fueran escenarios de los recientes Panamericanos Junior, en agosto pasado.

Por su parte, los brasileños ofrecen reacondicionar las instalaciones deportivas utilizadas en los Juegos Olímpicos 2016, construir nuevos recintos en Niterói y la Villa Panamericana en el centro de la Cidade Maravilhosa.

* Visita de evaluadores. A fines de septiembre, las autoridades paraguayas recibieron al Comité de Evaluación de Panam Sports, cuyos evaluadores realizaron el recorrido de las diversas instalaciones con que ya se cuenta para estas justas que pueden ser catalogadas se encuentran un peldaño por debajo de los Olímpicos.

En aquella ocasión, encabezó el lote de Panam Sports el presidente Neven Ilic, y entre las autoridades locales se contó a Camilo Pérez y César Ramírez, titulares del Comité Olímpico Paraguayo (COP) y la Secretaría Nacional de Deportes (SND), respectivamente. Santiago Peña, presidente de la República, tuvo su cuota de apoyo, tanto a través de la SND, así como del propio Ejecutivo de la Nación, demostrando el firme apoyo gubernamental para que nuestro país sea la sede.