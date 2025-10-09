Polideportivo

Master 1000 de Shanghái: “Nole” va por Vacherot

Novak Djokovic se impuso al belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) y se situó en su décima semifinal del Masters 1000 de Shanghái, con cuatro títulos en su alforja. “Nole” se enfrentará a la revelación del torneo, el monegasco Valentín Vacherot, que derrotó a Rune.

Por ABC Color
09 de octubre de 2025 - 21:08
Valentín Vacherot venció a Rune y jugará contra Djokovic. EFE
Valentín Vacherot venció a Rune y jugará contra Djokovic. EFEALEX PLAVEVSKI

Djokovic se impuso a Bergs en sets corridos 6-3 y 7-5, en 1h52’ en el certamen de tenis.

La impresionante racha del serbio cuenta 80 semifinales, 418 victorias y 40 copas en torneos de este nivel, y el martes se convirtió en el cuartofinalista más veterano en los Masters 1000, con 38 años y 4 meses.

El rival de Djokovic será Vacherot, que sorprendió con su victoria sobre el danés Holguer Rune, remontando para ganar 2-6, 7-6(4) y 6-4, en 3 horas. Valentín hizo historia, siendo el primer tenista de Mónaco que llegó a cuartos en Masters 1000 y ahora a semifinales.

Este viernes se enfrentan en cuartos: Arthur Rinderknech (FRA) vs. Félix Auger-Aliassime (CAN) y Daniil Medvédev (RUS) y Álex de Miñaur (AUS).

