Master 1000 de Shanghái: “Nole” va por Vacherot

Novak Djokovic se impuso al belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) y se situó en su décima semifinal del Masters 1000 de Shanghái, con cuatro títulos en su alforja. “Nole” se enfrentará a la revelación del torneo, el monegasco Valentín Vacherot, que derrotó a Rune.