Master 1000 de Shanghái: “Nole” va por Vacherot

Djokovic se impuso a Bergs en sets corridos 6-3 y 7-5, en 1h52’ en el certamen de tenis.
Lea mas: Sabalenka invicta en Wuham
La impresionante racha del serbio cuenta 80 semifinales, 418 victorias y 40 copas en torneos de este nivel, y el martes se convirtió en el cuartofinalista más veterano en los Masters 1000, con 38 años y 4 meses.
El rival de Djokovic será Vacherot, que sorprendió con su victoria sobre el danés Holguer Rune, remontando para ganar 2-6, 7-6(4) y 6-4, en 3 horas. Valentín hizo historia, siendo el primer tenista de Mónaco que llegó a cuartos en Masters 1000 y ahora a semifinales.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Este viernes se enfrentan en cuartos: Arthur Rinderknech (FRA) vs. Félix Auger-Aliassime (CAN) y Daniil Medvédev (RUS) y Álex de Miñaur (AUS).