Golf: Inglés Penge enfila hacia la victoria en Madrid

Penge, de 27 años y tercero en el ránking del DP World Tour, firmó una tarjeta de 64 golpes (7 bajo el par) , la mejor del día, para un total de -16, con ocho ‘birdies’ en los últimos doce hoyos y un solo ‘bogey’ después de que empezara de forma vacilante su ronda en el Club de Campo Villa de Madrid.

Ganador de dos títulos del DP World Tour en su carrera, en China y Dinamarca, ambos este año, Penge, con algunos golpes de gran calidad, dejó el torneo casi sentenciado a falta de la clausura de este domingo, al aventajar en cuatro al suizo Joel Girrbach (-12) y en cinco al británico Daniel Brown y al estadounidense Patrick Reed, ambos con -11.

Jon Rahm enterró sus opciones de aspirar a su cuarto título en Madrid. La jornada se antojaba vibrante después de que español acabara en la víspera a cinco golpes de Penge, una brecha salvable a juicio del vasco. A pesar de empezar con un ‘bogey’, el ex #1 del mundo alimentó las expectativas al enlazar un ‘eagle’ en el cuarto y tres ‘birdies’ seguidos del sexto al octavo, lo que le encumbró a la zona alta con un -7.

Pero en su mejor momento y con el público entregado al grito de “¡Vamos, Jon!” , llegó el desplome, con un ‘bogey’ en el quinto tras una bola provisional, y su primer doble ‘bogey’ del torneo en el 11, que le llevó a dar un puntapié a su bolsa de palos como muestra de su enfado.

Rahm completó con 71 golpes, los mismos que el par del campo, por lo que se quedó con un -4 global que le limita a pugnar solo por el top diez.

Otro que se despidió de cualquier posibilidad fue Sergio García, campeón del Masters 2017, aunque firmó su mejor hoja de servicios con 69 golpes, que le situó con -3. El otro “vencedo”’ de la ronda fue el inglés John Parry, que se ganó un coche al ser el primero en conseguir un hoyo en uno en el 17, un par 3 de 176 metros. EFE