Definición del título en Shanghái es cuestión de primos

Ni el galo Arthur Rinderknech ni el monegasco Valentin Vacherot, el primero en la historia que va a disputar una final Masters 1000, cuentan con título alguno en sus respectivas carreras.

Lea más: Un gol con el corazón en fútbol

Y ambos han dejado por el camino, en semifinales, a dos excampeones, dos cabezas de serie. El serbio Novak Djokovic, el jugador con más trofeos en Shanghái, cuatro, y cinco finales.

El ruso Daniil Medvedev, campeón en el 2019. Los dos, además, fueron alguna vez #1 del mundo. Todo el historial de uno y otro no ha podido derribar el entusiasmo de dos raquetas que no contaban para nada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El último en completar la sorpresa del torneo fue Rinderknech, que solo cuenta como experiencia la final que jugó en Adelaida en el 2022 y que perdió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Uno y otro se han apoyado en la pista. Cuando Vacherot jugaba, Rindernech estaba en su box junto al equipo para dar aliento. Cuando era el francés el que estaba en pista, el monegasco mostraba públicamente su apoyo.

Hasta el final. Rinderknech ya se ha situado entre los treinta mejores por primera vez. Y aún pude acercarse a los veinte primeros -el vigesimotercero- si vence la final del domingo a su primeo.

Sin excesivo bagaje el jugador de Gassin disfruta de su semana más especial. Ha superado a cinco cabezas de serie para lograr estar en la final de un Masters 1000 por primera vez.

Jugó la de Adelaida perdida contra Thanasi Kokkinnakis hace tres años. Y uno por uno ha dejado en el camino al alemán Alexander Zverev, tercer favorito, en tercera ronda, al checo Jiri Lehecka, decimonoveno, en cuarta, al canadiense Felix Auger Aliassime, en semifinales.

Y ahora a Medvedev que se hundió paulatinamente para dejar de aspirar al triunfo en un evento que ganó en el 2019 y que pretendía conquistar por segunda vez.

Como el resto, la victoria contra el ruso fue una cuestión de tenis y también de fe. Tras perder el primer set se rehizo y aprovechó la inestabilidad emocional del moscovita, que no gana un título desde Roma 2023, para poco a poco apartarle del triunfo y dejarle una semana más al margen del top ten.

Había perdido cinco de las seis semifinales ATP que había disputado antes el galo que se ha convertido en uno de los seis tenistas en activo que consigue alcanzar la final de un Masters 1000.

Tardó dos horas y media en tomarse la revancha del duelo del Abierto de Estados Unidos 2022, cuando perdió con Medvedev en la única ocasión en la que antes habían jugado. Ahora se cita en la final de Shanghái, un Masters 1000, con la idea de inaugurar su historial y contra su primo.

El monegasco, verdugo de Djokovic, el finalista coin el ránking más bajo en la historia del Masters 1000; Rinderknech el noveno finalista francés en este rango. El cuento continúa.

El juego consagratorio será este domingo, a las 05:30 de Paraguay. EFE