Hipismo: Lindo Interescuelas

Este sábado se desarrolló con gran éxito el certamen ecuestre Interescuelas en el Club Hípico Acá Carayá, con excelente participación de amazonas y jinetes.

Por ABC Color
11 de octubre de 2025 - 21:04
Gran cantidad de chicos del semillero participaron en categoría Mini Escuela.
En el Gran Premio, categoría 1,00 metro, se destacó Sofía León, del Club Hípico San Jorge. La amazona fue escoltada por Azul Ayala y Marcela Gracia en el podio.

Vicente Duarte, con Rosita, de la Asocab, se alzó con el Mini Gran Premio 0,80, secundado por Rocío Benítez e Isabel Samaniego.

* Resultados en categorías abiertas. Las categorías abiertas, con distintas modalidades de prueba, se realizaron con altura de obstáculos desde 0,60 a 1,00 metros.

Sofía León (3ª), Mía Báez (campeona) y Valentina Corrales (2ª), categoría 1.00 metro.
Abierta 0,60: Campeona Camila Fernández, con Ruanita, de la Escuela Paraguaya de Equitación, seguida por las amazonas Pauli Lacarruba y Araceli Pérez.

Abierta 0,70: Marco Caín, con Aura, de la Escuela Paraguaya de Equitación, escoltado por Paula Bernard y Alana Utzie.

Abierta 0,80: Giuliano Schembori, con Maiki, del Acá Carayá, Tamara López y Bianca López.

Abierta 0,90: Victoria Figueredo, con Silvestre, del Acá Carayá, flanqueada por Ayelén Villar y Valentina Giménez.

Abierta 1,00 metro: Mía Báez, del Acá Carayá, con Jacob, Valentina Corrales y Sofía León.

