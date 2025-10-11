Hipismo: Lindo Interescuelas

En el Gran Premio, categoría 1,00 metro, se destacó Sofía León, del Club Hípico San Jorge. La amazona fue escoltada por Azul Ayala y Marcela Gracia en el podio.

Vicente Duarte, con Rosita, de la Asocab, se alzó con el Mini Gran Premio 0,80, secundado por Rocío Benítez e Isabel Samaniego.

* Resultados en categorías abiertas. Las categorías abiertas, con distintas modalidades de prueba, se realizaron con altura de obstáculos desde 0,60 a 1,00 metros.

Abierta 0,60: Campeona Camila Fernández, con Ruanita, de la Escuela Paraguaya de Equitación, seguida por las amazonas Pauli Lacarruba y Araceli Pérez.

Abierta 0,70: Marco Caín, con Aura, de la Escuela Paraguaya de Equitación, escoltado por Paula Bernard y Alana Utzie.

Abierta 0,80: Giuliano Schembori, con Maiki, del Acá Carayá, Tamara López y Bianca López.

Abierta 0,90: Victoria Figueredo, con Silvestre, del Acá Carayá, flanqueada por Ayelén Villar y Valentina Giménez.

Abierta 1,00 metro: Mía Báez, del Acá Carayá, con Jacob, Valentina Corrales y Sofía León.