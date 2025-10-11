Rugby: Yacaré golpea a Brasil

Los Yacaré perdían al finalizar la primera fracción 17-19 y se vino la gran recuperación guaraní para quedarse con este importante triunfo por 39-19 de cara a la revancha el próximo 18 de octubre en Jacarei, Brasil.

Lea más: Asunción es elegida sede de los Juegos Panamericanos 2031

Brasil tendrá que superar por más de 20 puntos a los Yacaré si quieren avanzar.

Si el Team Paraguay pasa a la otra fase del clasificatorio, jugara su última carta mundialista en Dubái en noviembre venidero, en el que cuatro equipos se enfrentarán por el último cupo en la Copa Mundial de Rugby 2027. Esperan al último clasificado Namibia, Bélgica y Samoa.

El elenco nacional fue con: Camilo Blasco, Agustín Benítez, Enrique Quinteros, Mariano Garcete (C), Juan José Heisecke, Francisco Bareiro, Arturo López y Joaquín Mussi. Reservas: Jordi Chávez, Carlos Plate, Gastón Salvi, César Pérez, Facundo Paiva, Adrián León y Gianfranco Parodi.