Belga Vermeersch, campeón mundial de gravel

Segundo en los últimos dos años, Vermeersch, de 26 años, sufrió un pinchazo al inicio de la carrera pero finalmente se impuso en solitario tras dejar atrás, a 19 km de la meta, a su compañero de escapada, el sorprendente neerlandés Frits Biesterbos, que finalmente fue segundo.

Lea más: Inglés Penge, campeón en golf

El esloveno Matej Mohoric completó el podio. Corredor de clásicas con un físico imponente (1,93 m, 81 kg), Vermeersch ocupó el segundo lugar en la París-Roubaix en 2021, pero su progreso se frenó en seco por una fractura en el fémur a principios de 2024.

“Reencontrarme con la victoria después de dos años difíciles es verdaderamente formidable, terminar la temporada así, no tengo palabras”, declaró, visiblemente emocionado. “Es mucho más que esta carrera”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sucede en el palmarés al neerlandés Mathieu van der Poel, ausente este año, a Mohoric y al también belga Gianni Vermeersch (sin parentesco) , ganador de la primera edición en 2022. “El nivel era muy alto, una de las carreras más difíciles de mi carrera” , insistió Vermeersch, quinto en la París-Roubaix de este año.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gravel es una modalidad de ciclismo entre el de carretera y el de montaña que mezcla itinerarios por carreteras secundarias así como por senderos, pistas y caminos. AFP