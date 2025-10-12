Premiación de los ganadores cierra las Olimpiadas de la Juventud 2025

En homenaje a los 32º años del Nihon Gakko, 89º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y 106º años de Amistad entre ambos país, los alumnos de la institución educativa tomaron parte de las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, con la temática de la “FIA Fórmula One Word Championship”, en las competencias deportivas, culturales y artísticas.
Los alumnos compiten en las disciplinas de Futsal Fifa, Handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, expresiones artísticas, culturales y desafíos.
Los colores en la competencia fueron:
Tercer año Promo 2025 ‘’Ferrari - color rojo
Segundo año Promo 2026 – Aline- color rosado
Primer año Promo 2027- ‘Red Bull Racing - color Azul marino
Noveno grado Promo 2028 - Amg Petronas - color celeste
Octavp grado Promo 2029 – McLaren - color naranja
Séptimo grado Promo 2030 – Asto Martin - color verde
Nómina de ganadores
Los Ganadores de esta edición fueron:
Handboll femenino
Tercer ciclo - 8º grado (campeón)
9° grado (subcampeón)
Goleadora: Nicole Candia (8° grado)
Mejor arquera: Luján Núñez (9° grado)
Nivel Medio: - 2° año (campeón)
Primer año – 4ª sección (subampeón)
Goleadora: Hillary Centurión (Primer año - 4ª sección)
Mejor Arquera: Yelena Bareiro (2° - 1ª sección)
Futsal FIFA Masculino
Tercer ciclo -9° grado – 2ª sección (campeón)
7° grado 1ª sección (subampeón)
Goleador: Franco Ayala (9° - 2ª sección)
Mejor arquero: Lucas Lugo (7° grado)
Nivel Medio - Primer año 4ª sección (campeón)
2° año 3ª sección (subcampeón)
Goleador: Thiago Miskinich (Primer año – 4ª sección)
Mejor arquero: Leandro Palacios (2° año)
Vóley mixto
Tercer ciclo -8° grado (campeón)
9° grado – 1ª sección (subcampeón)
Nivel Medio -Tercer año 1ª sección (campeón)
2° año – 1ª sección (subcampeón)
Ajedrez
Tercer ciclo: Jesús Ordano -8° grado (campeón)
Nivel Medio: Álvaro Espinoza – tercer año (campeón)
Karate
Tercer ciclo: Ganador Absoluto: 7° grado
Nivel Medio: Ganador Absoluto: Primer año