Premiación de los ganadores cierra las Olimpiadas de la Juventud 2025

Se dio cierre recientemente a las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, con la premiación de los ganadores y que este año impuso la temática de la “FIA Fórmula One Word Championship”, para los que se consideraron los colores de las distintas escuderías de este campeonato.

12 de octubre de 2025 - 17:44
Integrantes de uno de los equipos femenino consagrado en las Olimpiadas de la Juventud 2025
En homenaje a los 32º años del Nihon Gakko, 89º aniversario de la inmigración japonesa al Paraguay y 106º años de Amistad entre ambos país, los alumnos de la institución educativa tomaron parte de las Olimpiadas de la Juventud 2025 del Nihon Gakko, con la temática de la “FIA Fórmula One Word Championship”, en las competencias deportivas, culturales y artísticas.

Los alumnos compiten en las disciplinas de Futsal Fifa, Handbol, vóley, karate, ajedrez, danza paraguaya, danza internacional, música, expresiones artísticas, culturales y desafíos.

Los colores en la competencia fueron:

Tercer año Promo 2025 ‘’Ferrari - color rojo

Segundo año Promo 2026 – Aline- color rosado

Primer año Promo 2027- ‘Red Bull Racing - color Azul marino

Noveno grado Promo 2028 - Amg Petronas - color celeste

Octavp grado Promo 2029 – McLaren - color naranja

Séptimo grado Promo 2030 – Asto Martin - color verde

Nómina de ganadores

Los Ganadores de esta edición fueron:

Handboll femenino

Tercer ciclo - 8º grado (campeón)

9° grado (subcampeón)

Goleadora: Nicole Candia (8° grado)

Mejor arquera: Luján Núñez (9° grado)

Nivel Medio: - 2° año (campeón)

Primer año – 4ª sección (subampeón)

Goleadora: Hillary Centurión (Primer año - 4ª sección)

Mejor Arquera: Yelena Bareiro (2° - 1ª sección)

Algunos de los varios trofeos entregados en la premiación en las Olimpiadas de la Juventud 2025
Futsal FIFA Masculino

Tercer ciclo -9° grado – 2ª sección (campeón)

7° grado 1ª sección (subampeón)

Goleador: Franco Ayala (9° - 2ª sección)

Mejor arquero: Lucas Lugo (7° grado)

Nivel Medio - Primer año 4ª sección (campeón)

2° año 3ª sección (subcampeón)

Goleador: Thiago Miskinich (Primer año – 4ª sección)

Mejor arquero: Leandro Palacios (2° año)

Vóley mixto

Tercer ciclo -8° grado (campeón)

9° grado – 1ª sección (subcampeón)

Nivel Medio -Tercer año 1ª sección (campeón)

2° año – 1ª sección (subcampeón)

Dos de las varias alumnas premiadas junto a las autoridades del Nihon Gakko
Ajedrez

Tercer ciclo: Jesús Ordano -8° grado (campeón)

Nivel Medio: Álvaro Espinoza – tercer año (campeón)

Karate

Tercer ciclo: Ganador Absoluto: 7° grado

Nivel Medio: Ganador Absoluto: Primer año

