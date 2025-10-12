Ugandés Jacob Kiplimo gana maratón de Chicago

Kiplimo, que competía en su segundo maratón tras su debut de abril en Londres, finalizó por delante de los kenianos Amos Kipruto (2h03:54) y Alex Masai (2h04:37).

El ugandés, de 24 años, corrió durante buena parte de la prueba por delante del tiempo del récord mundial de maratón, establecido en este mismo recorrido en 2023 por el keniano Kelvin Kiptum (2h00:35), fallecido cuatro meses después en un accidente de tráfico en su país.

Esta victoria alarga la excepcional temporada de Kiplimo, antigua figura de la pista con un bronce olímpico en los 10.000 metros de los Juegos de Tokio en 2021.

El pasado febrero, el ugandés batió el récord de la media maratón en Barcelona (56:42) y en abril finalizó segundo en Londres en su debut en un maratón (2h03:37). AFP