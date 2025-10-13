Balonmano: Guerreras concentran en España

Para ello, un grupo de 12 preseleccionadas se encuentra desde este lunes en Gijón, España, con miras a prepararse física, tácticamente y con partidos amistosos y llegar óptimamente al mundial de balonmano.

Lea mas: Nacionales en marcha

Las guerreras realizarán esta concentración hasta el lunes, y su primer amistoso será el viernes, enfrentando al team del Lobas Global Atac Oviedo, que se disputará en el polideportivo Mieres Sur de Asturias.

El partido de las guerreras, dirigidas por Marizza Faría, será contra las Lobas, team que milita en la División Honor Oro, segundo escalafón de la liga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las handbolistas que conforman esta preselección son: Fátima Ocampos, María Machuca, Delyne Leiva, Brenda Torres, Fernanda Insfrán, María Paula Fernández, Jazmín Mendoza, Ariana Portillo, Sabrina Fiore, Gisela González, Fátima Acuña y Norma Amarilla.