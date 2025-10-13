Fallece a los 81 años Santos Alomar, expelotero puertorriqueño de las Grandes Ligas

Nacido el 19 de octubre de 1943 y conocido como Sandy Alomar Sr., fue un exsegunda base que jugó en las Grandes Ligas durante catorce temporadas.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar Conde, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar", expresó en redes sociales la Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR).

Sus hijos son el exreceptor de las Grandes Ligas y actual entrenador de los Cleveland Guardians, Sandy Alomar Jr., y del segunda base miembro del Salón de la Fama, Roberto Alomar.

"A nombre de nuestro presidente José Daniel Quiles y todos los componentes de la Federación, nos unimos al dolor de sus familiares, allegados y su amado pueblo de Salinas", indicó la FBPR.

Según la información preliminar, Alomar Conde se encontraba en un establecimiento en su pueblo de Salinas, en el sur de la isla, cuando se desplomó y falleció.

Alomar Conde debutó en las Grandes Ligas en 1964 y jugó para los Cerveceros de Milwaukee, Bravos de Atlanta, Mets de Nueva York, Medias Blancas de Chicago, Angelinos de California, Yanquis de Nueva York y Rancheros de Texas.

Posteriormente, fue entrenador de los Cachorros de Chicago, Rockies de Colorado y Padres de San Diego.