Mirada fija al Mundial de vóley playa Sub 21

El equipo nacional afronta esta cita con gran ilusión y compromiso, tras un intenso ciclo de preparación llevado adelante por la Federación Paraguaya de Voley, que incluyó concentraciones, torneos locales y sesiones técnicas orientadas a potenciar la coordinación, la velocidad de reacción y la lectura de juego en arena.

Durante la competencia, las duplas paraguayas enfrentarán rivales de gran jerarquía, entre ellos campeones juveniles de Europa, Asia y Sudamérica. Para Cañiza y Armadans, esta será su primera experiencia mundialista, mientras que Schmeda y Pérez repiten participación tras su paso por el circuito sudamericano, donde ya demostraron un nivel competitivo a la altura de las potencias regionales.

El torneo servirá también como plataforma de desarrollo y exposición internacional, ya que el Mundial Sub-21 es considerado un paso clave hacia el circuito profesional de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

La presencia paraguaya en este certamen reafirma el trabajo constante que se viene realizando en el país para fortalecer la base juvenil como el reciente logro en los Juegos Panamericanos Junior y de tener una dupla olímpica también.

Sorteo este miércoles

El Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa Puebla 2025 reunirá a los 64 mejores equipos del planeta (32 por rama), una justa de primer nivel y este miércoles se realizará el sorteo oficial para determinar los grupos y saber dónde estarán los binomios paraguayos. Las duplas entrenaron ayer en Puebla con la expectativa de conocer con quiénes compartirán los grupos.