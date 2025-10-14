Serrano y Cruz, de vuelta al ring

“Dos guerreras. Una historia inconclusa”, escribió ayer la promotora Most Valuable Promotions (MVP) en redes sociales para anunciar que Serrano regresará al ring en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Lea más: Baloncesto: Panteras del 3x3

En 2023 Serrano y Cruz se enfrentaron en una batalla memorable en el Madison Square Garden, donde se lanzaron casi dos mil golpes en diez asaltos llenos de intensidad.

La puertorriqueña se impuso por decisión unánime, convirtiéndose en campeona indiscutible de su división y consolidando su nombre entre las mejores boxeadoras de todos los tiempos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ahora, Serrano regresa a su hogar en San Juan para defender sus títulos pluma de la AMB y la OMB, en una pelea que tendrá un condimento especial: se disputará bajo las reglas del boxeo masculino, es decir, 10 asaltos de tres minutos cada uno, una medida que busca equiparar condiciones y visibilidad en el boxeo femenino.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El regreso de Serrano genera gran expectativa en la isla, no solo por su condición de ídolo local, sino también porque marcará su primera defensa en casa desde marzo de 2021.

La velada promete un ambiente vibrante y una atmósfera de revancha, con la afición boricua respaldando a su campeona. Por su parte, Erika Cruz llega con un mensaje claro: “venganza, redención y legado”.

La mexicana aseguró en declaraciones previas que esta será una oportunidad para reescribir la historia y demostrar su crecimiento desde aquel primer enfrentamiento.

Con ambos nombres entre la élite del boxeo femenino, el combate se perfila como uno de los más esperados del inicio de la temporada 2025.