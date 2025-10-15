Polideportivo

Clausura de baloncesto: Se inicia la fase Top 4

En la noche de este jueves se inicia la segunda etapa del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Baloncesto, el Top 4, con Olimpia Kings, Colonias Gold, Deportivo San José y Félix Pérez Cardozo como protagonistas.

Por ABC Color
15 de octubre de 2025 - 20:27
Mientras los Kings son los principales protagonistas del Clausura de la Liga Nacional, Luqueño quedó fuera de las competencias de este año.
Esta fase cuadrangular será a dos ruedas y los dos mejores serán los finalistas del último torneo de Primera de la temporada de baloncesto.

* Final adelantada. Para muchos, esta fase se inicia con la final adelantada entre Olimpia Kings y San José. El juego será en el polideportivo de las Fuerzas Armadas, a las 20:00.

El otro cotejo será entre Colonias Gold, escolta de los Kings en la fase regular, que enfrentará a Félix Pérez, a las 19:30, en el “Ka’a Poty” de Obligado.

Los siguientes partidos serán el lunes y el jueves.