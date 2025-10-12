Torneo Clausura: Félix Pérez se mete al Top 4

Los Rojos de Villa Morra ganaron en el partido de básquetbol en su visita a Pedro Juan al Amambay por el marcador de 84-69 y se sumaron a Olimpia Kings, Colonias Gold y Deportivo San José, para disputar la siguiente etapa del torneo.
Hoy jugarán para completar la última fecha Colonias Gold vs. Deportivo Campoalto en Obligado a las 19:30. En el mismo horario, Deportivo San José recibirá a San Alfonzo de Minga Guazú en el León Coundou. Finalmente, a las 20:00, Olimpia Kings abrirá los portones del estadio de las Fuerzas Armadas a Sportivo Luqueño.
* Copa Comuneros. Disputarán el Clausura de la Copa Comuneros el Deportivo Amambay, San Alfonzo de Minga Guazú, Deportivo Campoalto y Atlético Ciudad Nueva, quedando afuera Sportivo Luqueño.
Torneo femenino
El torneo Femenino llegó a la segunda fecha de revanchas.
Félix Pérez lidera con 10 puntos, San José 9, Sol de América 5, Olimpia Queens 5, Luqueño 4. Estos últimos tres están con 1 partido menos.
Nacional U15 en Encarnación
Caaguazú se consagró este domingo campeón del Nacional U15 en la rama femenina, en la Perla del Sur, venciendo a Encarnación 52-32.
En la rama varonil definían Encarnación y San José, en choque de fondo.