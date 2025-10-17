Polideportivo

Baloncesto U15: Encarnación y Caaguazú festejan títulos

Los seleccionados de Encarnación en la rama masculina y Caaguazú en la femenina consiguieron los títulos del Campeonato Nacional U15 de baloncesto que se celebró en la Perla del Sur.

17 de octubre de 2025 - 19:07
El seleccionado masculino de Encarnación se consagró campeón del Nacional U15 en su casa.
Una excelente participación tuvo el certamen de básquetbol con nada menos que 20 equipos varoniles y 16 en la femenil.

Tanto los encarnacenos como las caaguaceñas consiguieron el cetro basketero en calidad de invictos en 9 y 10 partidos, respectivamente.

En el certamen masculino, la selección anfitriona festejó el título con su público. En el tercer partido de la fase cuadrangular final Encarnación se impuso a Deportivo San José por 67-51.

El bronce se llevó Oviedo, mientras que Amambay quedó cuarto.

En el segmento femenino, el team femenino de Caaguazú se coronó al batir a Encarnación por 52-32. Completó el podio Colonias Unidas y cuarta quedó Pilar.