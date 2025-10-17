Baloncesto U15: Encarnación y Caaguazú festejan títulos

Una excelente participación tuvo el certamen de básquetbol con nada menos que 20 equipos varoniles y 16 en la femenil.

Lea mas: Overtime para los Kings

Tanto los encarnacenos como las caaguaceñas consiguieron el cetro basketero en calidad de invictos en 9 y 10 partidos, respectivamente.

En el certamen masculino, la selección anfitriona festejó el título con su público. En el tercer partido de la fase cuadrangular final Encarnación se impuso a Deportivo San José por 67-51.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El bronce se llevó Oviedo, mientras que Amambay quedó cuarto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el segmento femenino, el team femenino de Caaguazú se coronó al batir a Encarnación por 52-32. Completó el podio Colonias Unidas y cuarta quedó Pilar.