Rugby: Yacarés van por el pasaporte a Dubái contra Brasil

Los Yacaré obtuvieron una gran victoria la semana pasada en el “Héroes de Curupayty” en el Comité Olímpico Paraguayo, por 39-19, por lo que tiene buena chance de avanzar.
El cuadro paraguayo tiene una ventaja de 20 puntos.
Los 15 del coach Ricardo Le Fort son: Camilo Blasco, Agustín Benítez, Enrique Quinteros, Mariano Garcete (c), Juan José Heisecke, Francisco Bareiro, Ariel Núñez, Ignacio Martínez, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta, Juan González, Ramiro Amarilla, Rafael Bareiro, Arturo López y Joaquín Mussi.
En Dubái, el ganador de esta serie entre Brasil y Paraguay se medirá por el último cupo mundialista a Samoa, Namibia y Bélgica.