Rugby: Yacarés van por el pasaporte a Dubái contra Brasil

La selección paraguaya de rugby enfrentará en la tarde de este sábado (15:00) a Brasil, en Jacarei, Estado de São Paulo, con miras a conseguir el pasaporte a un clasificatorio que se disputará en Dubái. El evento en el emirato otorgará un cupo al Mundial de Australia 2027.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 21:32
Los Yacarés fueron contundentes en el juego 1 contra los Tupís.
Los Yacaré obtuvieron una gran victoria la semana pasada en el “Héroes de Curupayty” en el Comité Olímpico Paraguayo, por 39-19, por lo que tiene buena chance de avanzar.

El cuadro paraguayo tiene una ventaja de 20 puntos.

Los 15 del coach Ricardo Le Fort son: Camilo Blasco, Agustín Benítez, Enrique Quinteros, Mariano Garcete (c), Juan José Heisecke, Francisco Bareiro, Ariel Núñez, Ignacio Martínez, Gonzalo Bareiro, Sebastián Urbieta, Juan González, Ramiro Amarilla, Rafael Bareiro, Arturo López y Joaquín Mussi.

En Dubái, el ganador de esta serie entre Brasil y Paraguay se medirá por el último cupo mundialista a Samoa, Namibia y Bélgica.