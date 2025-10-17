Taekwondo: Embajada de Corea entrega importante donación al Equipo Nacional

En el acto fue encabezado por la señora Woo Jeong Yoo, Vicecónsul y Agregada Cultural de la entidad gubernamental, así como autoridades del deporte nacional, como Camilo Pérez (COP), Jingeon Kim entrenador de la selección y Carlos Moreno, titular de la Confederación Paraguaya de TKD.

Lea mas: Buscan revolucionar el TKD Tracional

Esta donación se encuadra en el acuerdo de cooperación refrendado en diciembre pasado, entre la Embajada y el COP, a fin de seguir impulsando esta disciplina como “puente de amistad, entendimiento y progreso entre ambas naciones”.

Finalmente, en el acto protocolar se recalcó que la embajada coreana “reafirma su compromiso de seguir apoyando a los jóvenes deportistas paraguayos y continuar promoviendo el intercambio cultural y deportivo entre Corea y Paraguay”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy