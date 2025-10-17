Polideportivo

Taekwondo: Embajada de Corea entrega importante donación al Equipo Nacional

La Embajada de la República de Corea en Paraguay realizó este viernes una importante donación de equipos para la Selección Nacional de Taekwondo, apoyando a los atletas que representarán a nuestro país en eventos internacionales.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 19:49
Woo Jeong Yoo, Vicecónsul de Corea y Agregada Cultural de la Embajada de dicho país, entregando la donación para atletas del taekwondo.
En el acto fue encabezado por la señora Woo Jeong Yoo, Vicecónsul y Agregada Cultural de la entidad gubernamental, así como autoridades del deporte nacional, como Camilo Pérez (COP), Jingeon Kim entrenador de la selección y Carlos Moreno, titular de la Confederación Paraguaya de TKD.

Esta donación se encuadra en el acuerdo de cooperación refrendado en diciembre pasado, entre la Embajada y el COP, a fin de seguir impulsando esta disciplina como “puente de amistad, entendimiento y progreso entre ambas naciones”.

Atletas recibiendo indumentarias y equipos donados por la Embajada de Corea en Paraguay.
Finalmente, en el acto protocolar se recalcó que la embajada coreana “reafirma su compromiso de seguir apoyando a los jóvenes deportistas paraguayos y continuar promoviendo el intercambio cultural y deportivo entre Corea y Paraguay”.

