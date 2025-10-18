Balonmano: Guerreras con victoria en España

Las Guerreras tomarán parte de su sexta cita ecuménica en Europa.
En el juego de handbol de este viernes, las albirrojas se impusieron por 27-22 a las Lobas, en el único partido que disputaron en su preparación con miras al mundial.
El partido se disputó en el polideportivo Mieres Sur, Asturias.
La delegación paraguaya está compuesta de 12 preseleccionadas y regresan este domingo.
Las chicas estuvieron por tierras ibéricas desde el lunes pasado, entrenando física, táctica y técnicamente.
Las handbolistas que conforman esta preselección son: Fátima Ocampos, María Machuca, Delyne Leiva, Brenda Torres, Fernanda Insfrán, María Paula Fernández, Jazmín Mendoza, Ariana Portillo, Sabrina Fiore, Gisela González, Fátima Acuña y Norma Amarilla.
Paraguay estuvo presente con sus guerreras en los mundiales de Francia 2007, Serbia 2013, Alemania 2017, España 2021 y Dinamarca/Noruega/Suecia 2023.