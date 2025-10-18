Balonmano: Guerreras con victoria en España

La selección paraguaya de balonmano consiguió un triunfo en el juego amistoso en España, enfrentando al cuadro de Lobas Global Atac de Oviedo, en su camino al XXVII Mundial femenino IHF 2025 Países Bajos y Alemania, que se celebrará desde el mes de noviembre próximo.