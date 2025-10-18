Polideportivo

Hipismo: Gran arranque de la Quinta Fecha en el Club Hípico Paraguayo

Este sábado se inició la quinta fecha del Ranking de Salto de la Federación de Deportes Ecuestres del Paraguay (FEDEPA) en el Club Hípico Paraguayo (CHP), bajo la organización de la Sociedad Hípica Paranaense (SHP).

Por ABC Color
18 de octubre de 2025 - 21:29
Azul Sabrina Ayala Ferreira tuvo el mejor tiempo en la categoría 1.00 metro, pero lastimosamente tuvo faltas.
Las competencias ecuestres seguirán esta mañana desde las 8:30 y al finalizar cada categoría se consagrarán los mejores.

Ayer, en la categoría mas alta, 1,40, se impuso la amazona Valeria Jiménez, con Pegasus Star Wars, seguida por Ignacio Galeano y Emanuel Pérez, todos del Hípico.

Sahari Barreto (SHP) completó ayer el podio en 1.00 metro.
En la 1,30 ganó Martín Vera, del Hípico, con LV Chess Queen, flanqueado por Paul Edwards y Sophia Vargas.

En 1,20 se destacó Paloma Martins, del CHP, con Tatabra Happy, seguida por Emanuel Pérez y Abril Díaz Portela.

En 1,10 ganó Abigaíl Giménez, del Horse King, con Calina, secundada por Ignacio Báez y Luis Laitán.

En 1,00 metro fue la mejor Cecilia Burali, del Rakiura, con Antonieta, seguida por Violeta Báez y Sahari Barreto.

* Escuelas. En 0,90 Mayores ganó Alejandro Galeano, de la Escuela Paraguaya de Equitación, con Blue Jeans, Athiana Baertschi y Daylén Villar; Menores: Nuvia Figueredo, del Acá Carayá, con Silvestre, Rahiza Ortega y Paula Mañotti.

Nuvia Figueredo, ganadora en Menores 90 centímetros.
En Mayores 0,80: Natalia Mercado, del Centro Ecuestre La Fortaleza, con Bizarro, Rocío Benítez y Alice Rojas; Menores: Rihanna Báez, de la SHP, Larissa Carbonera y Santino Rodríguez.

El podio en la categoría Escuelas Menores 80 centímetros.
En Mayores 0.70: Antonella Coscia, del ACA, con Arco Iris, Anastasia Menshikova y Francisco Benavente; Menores: Giuliano Schembori, del ACA, con Maiky, Alelí Mengüal y Bianca López.

En Mayores 0.60: Janet García, de la EPE, con Black, Jimena Castillo y María Guadalupe González; Menores: Giuliana Fretes, del ACA, con Kimi, Marthina Sosa y Annika Lichtenberg.

Este domingo surgirán los campeones en las distintas categorías, cumpliendo el siguiente programa:

