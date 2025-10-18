Hipismo: Gran arranque de la Quinta Fecha en el Club Hípico Paraguayo

Las competencias ecuestres seguirán esta mañana desde las 8:30 y al finalizar cada categoría se consagrarán los mejores.

Ayer, en la categoría mas alta, 1,40, se impuso la amazona Valeria Jiménez, con Pegasus Star Wars, seguida por Ignacio Galeano y Emanuel Pérez, todos del Hípico.

En la 1,30 ganó Martín Vera, del Hípico, con LV Chess Queen, flanqueado por Paul Edwards y Sophia Vargas.

En 1,20 se destacó Paloma Martins, del CHP, con Tatabra Happy, seguida por Emanuel Pérez y Abril Díaz Portela.

En 1,10 ganó Abigaíl Giménez, del Horse King, con Calina, secundada por Ignacio Báez y Luis Laitán.

En 1,00 metro fue la mejor Cecilia Burali, del Rakiura, con Antonieta, seguida por Violeta Báez y Sahari Barreto.

* Escuelas. En 0,90 Mayores ganó Alejandro Galeano, de la Escuela Paraguaya de Equitación, con Blue Jeans, Athiana Baertschi y Daylén Villar; Menores: Nuvia Figueredo, del Acá Carayá, con Silvestre, Rahiza Ortega y Paula Mañotti.

En Mayores 0,80: Natalia Mercado, del Centro Ecuestre La Fortaleza, con Bizarro, Rocío Benítez y Alice Rojas; Menores: Rihanna Báez, de la SHP, Larissa Carbonera y Santino Rodríguez.

En Mayores 0.70: Antonella Coscia, del ACA, con Arco Iris, Anastasia Menshikova y Francisco Benavente; Menores: Giuliano Schembori, del ACA, con Maiky, Alelí Mengüal y Bianca López.

En Mayores 0.60: Janet García, de la EPE, con Black, Jimena Castillo y María Guadalupe González; Menores: Giuliana Fretes, del ACA, con Kimi, Marthina Sosa y Annika Lichtenberg.

