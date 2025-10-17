Hipismo: Cita esteña en el Hípico

La organización del evento ecuestre correrá por cuenta de la gente de la Sociedad Hípica Paranaense (SHP), cuyos principales referentes han tenido en cuenta todos los detalles para que las jornadas sean excelentes.

Esta cita hípica forma parte del calendario correspondiente a la Segunda Etapa de las competencias 2025.

Recientemente se realizó el Campeonato Sudamericano en el mismo escenario, con saldo positivo para la equitación guaraní, llegando al podio varios exponentes.

Categorías y horarios

En cuanto a los saltos sabatinos, el inicio está marcado para las 8:30, con los chicos de la Mini Escuela, con altura de obstáculos a 30 centímetros de altura.

Luego, a partir de las 9:11, ingresarán las Escuelas Menores y Mayores, cuyos aficionados deberán sortear obstáculos que se encuentran desde 0,60 a 0,90 metros. Los saltos en estas categorías se prolongarán hasta poco después del mediodía.

Tras el paréntesis, volverán las amazonas y jinetes en la categoría 1,00 metro, a partir de las 13:30. A continuación saltarán los atletas en 1,10, 1,20, 1,30 y 1,40 metros, completando un total de 172 participantes en este nuevo eslabón del hipismo.

El domingo será la segunda jornada decisiva de esta fecha y los mejores serán quienes han tenido las mejores actuaciones en los dos días.