El inglés Tommy Fleetwood gana el Campeonato Mundial de DP en India

El británico, quinto en el ránking mundial, que ya se había colocado como líder jornadas atrás, sumó otra gran actuación en el día de hoy con 7 golpes bajo par, y registró un nuevo triunfo en 2025, después de ganar el pasado mes de agosto en Atlanta (Georgia) el Tour Championship, la primera victoria de su carrera en la PGA.

El segundo puesto fue para el japonés Keita Nakajima, que sorprendió y terminó el torneo con 268 golpes y con 20 bajo par.

Por otro lado, el norirlandés Rory McIlroy, segundo mejor del mundo, terminó alejado de la cabeza con una carta total de 277 golpes (-11) en el vigesimosexto lugar, compartido con otros cuatro competidores, entre ellos, el español Eugenio Lopez-Chacarra.

Asimismo, el mejor español fue Jorge Campillo, que después de colocarse en el cuarto puesto en la primera jornada, cayó hasta el undécimo con 273 golpes (-15).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy