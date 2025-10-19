El japonés Daiki Hashimoto, primero tras la primera jornada clasificatoria

El nipón, campeón mundial en las dos últimas ediciones y oro olímpico en Tokio 2020, manda en la tabla provisional de los 45 gimnastas que han pasado por los seis aparatos con un nota de 83,605 puntos.

El gimnasta nipón de 24 años, favorito a revalidar de nuevo el título mundial, tiene por detrás al suizo Noe Seifert, segundo con 82,499, el ruso que compite como deportista neutral Daniel Marinov, tercero con 81,932, y el colombiano Ángel Barajas, cuarto con 80,664.

El también japonés Shinnosuke Oka, de 21 y actual campeón olímpico, falló en el ejercicio de suelo (10,30) y es noveno con una nota total del 78,731.

Este lunes termina la clasificatoria masculina con las dos últimas subdivisiones, y se conocerá el nombre de los 24 finalistas del concurso completo individual; y empieza la femenina con las tres primeras.

