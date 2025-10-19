Mundial C20 de Chile: Marruecos, hazaña e historia

El atacante Yassir Zabiri convirtió doblete, a los 12 y 29 minutos, en el Estadio Nacional de Santiago, ante 43.253 espectadores, la mayoría apoyando a Marruecos, debutante en una instancia decisiva juvenil y la gran revelación del torneo mundial de fútbol.

Marruecos es el segundo país africano en ganar un Sub 20, un honor que hasta ahora solo poseía Ghana, campeón en Egipto 2009.

Argentina, presente en 18 de las 24 ediciones de la Copa Mundial Sub-20 y la selección más ganadora, con 6 cetros, no conquista el torneo desde Canadá 2007, haciendo aún más histórica la hazaña de los marroquíes. Coanfitrión del Mundial 2030 junto a España y Portugal, Marruecos se ha mantenido en los reflectores desde su cuarto puesto en Catar 2022.

Luego, dos años después, el cuadro Sub 23 masculino se colgó el bronce olímpico en París.

Y ahora la selección de Marruecos Sub 20, con el título en Chile, confirman el crecimiento sostenido del fútbol marroquí. AFP