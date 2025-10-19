Sanó la vuelve a sacar y Estrellas no conocen la derrota en Lidom

Miguel Sanó despachó la pelota del parque en la primera entrada, con un hombre en circulación, para comandar el ataque de las Estrellas, quienes este sábado se impusieron a los Toros del Este para colocar su registro en 3-0 en la temporada invernal dominicana.

Además del aporte de Sanó, los orientales contaron con dos carreras remolcadas por el estadounidense Josh Lester, con tres vueltas anotadas por Eguy Rosario y dos anotaciones de Wilfred Veras.

Óscar de la Cruz inició por las Estrellas y lanzó las primeras tres entradas, en las que ponchó a cinco bateadores y permitió dos anotaciones, solo una de ellas limpias, mientras que Domingo Robles (1-0) completó 2.2 capítulos de una carrera para llevarse la victoria.

Gilberto Celestino anotó dos carreras por los Toros, quienes tuvieron como lanzador derrotado al derecho Richelson Peña (0-1), quien fue tocado con tres carreras, dos de ellas por error de su defensa, en cuatro entradas lanzadas.

Francisco Mejía y Yunior Severino remolcaron dos carreras cada uno para liderar la ofensiva de los Tigres del Licey en su triunfo ante los Leones del Escogido, en el partido escenificado este sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.

Mejía, quien pegó tres indiscutibles en cinco visitas al plato, pegó sencillos productores de una carrera en la cuarta y en la novena entrada por los felinos.

Por su parte, Severino conectó un batazo de dos bases impulsador de una vuelta en el cuarto episodio y un elevado de sacrificio empujador de una anotación, como parte de un rally de tres carreras en el noveno capítulo del encuentro.

El estadounidense Griffin Conine y Gustavo Núñez anotaron dos carreras cada uno, mientras que Mel Rojas Jr. y Liover Peguero anotaron e impulsaron una vuelta y Emilio Bonifacio pisó el plato en una oportunidad por los Azulejos.

El derecho Radhamés Liz abrió el encuentro por los Tigres y lanzó tres episodios de una carrera y dos ponches, dando paso al estadounidense Nico Tellache (1-0), quien también recorrió tres entradas de solo un imparable sin anotaciones y retiró a tres bateadores por la vía del ponche para llevarse la victoria por los azules, quienes mejoraron su registro a 2-0 en la temporada.

Por los Leones, Sócrates Brito despachó la pelota del parque y anotó dos vueltas, y el panameño Jonathan Araúz impulsó una carrera.

El veterano diestro Johnny Cueto (0-1) fue atacado con cuatro carreras, tres de ellas limpias en 3.1 entradas que estuvo sobre el montículo, en las que ponchó a un rival y terminó cargando con la derrota por los escarlatas, quienes han perdido cada uno de los tres compromisos que han disputado en la campaña del béisbol invernal dominicano.

El partido que disputarían los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas este sábado fue suspendido debido a las lluvias que afectaron el terreno del estadio Julián Javier, de San Francisco de Macorís (nordeste).

Este domingo los Tigres viajan al estadio Cibao, de Santiago (norte), a enfrentar a las Águilas, mientras los Toros visitan a los Leones en el Quisqueya Juan Marichal y los Gigantes del Cibao juegan frente a las Estrellas, en el estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís (este).