El chileno Tabilo se despide de Viena en la primera ronda

Tabilo, de 28 años, que recientemente fue eliminado en los cuartos de final del ‘Challenger’ de Olbia (Italia) por el español Pablo Carreño, fue superado por un Bublik muy inspirado en el saque.

En ambos sets cedió su servicio en el tramo decisivo y tras salvar varias bolas de rotura, además, no consiguió apretar lo suficiente en el resto y solo forzó un punto de ‘break’ al kazajo, quien se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (21) y el estadounidense Alex Michelsen (34).