Khachanov cae ante Griekspoor y De Miñaur arrasa a Rodionov en Viena

El primer set fue para Griekspoor, tras romper al ruso en el octavo juego y no ceder su saque, y el segundo lo ganó Khachanov cuando todo apuntaba al ‘tie-break’. En el del desempate, volvió a imponerse el neerlandés en el tramo final, para obtener un triunfo en el que sólo hubo tres roturas en 2 horas y cinco minutos.

Griekspoor se enfrentará este miércoles en octavos al estadounidense Brandon Nakashima (32) , quien venció al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 7-5, y De Miñaur jugará contra el vencedor del partido entre el argentino Camilo Carabelli (50) y el austriaco Filip Misolic (95), el mismo día.

En el torneo vienés, que termina el domingo, participan el italiano Jannik Sinner, primer favorito; su compatriota Lorenzo Musetti, el cuarto; el alemán Alexander Zverev, segundo; y los rusos Daniil Medvedev y Andrei Rublev (sexto y séptimo, respectivamente). Todos debutarán este martes.

También destacó la victoria este lunes del italiano Matteo Arnaldi (72) por 7-5 y 6-4 ante el estadounidense Aleksandar Kovacevic (65). Se verá las caras con el vencedor del duelo entre Zverev y el británico Jacob Fearnley (81).

Además, el chileno Tabilo fue superado por doble 6-4 por un Aleksandr Bublik muy inspirado en el saque, quien se enfrentará al ganador del duelo entre el argentino Francisco Cerúndolo (21) y el estadounidense Alex Michelsen (34). EFE