Rugby: Repechaje mundialista, con presencia paraguaya

El combinado paraguayo se impuso a Brasil en una histórica gesta a doble partido que le aseguraba el tercer puesto en el circuito sudamericano y un pase para este torneo de repesca.

No lo tendrán fácil los Yacaré, en este torneo de clasificación final ante Samoa, Namibia y Bélgica, puesto que oceánicos y africanos son habituales en los mundiales y parten como favoritos.

En cambio, la selección belga buscará junto a Paraguay su primera aparición. Paraguay comenzará el torneo el 8 de noviembre contra Samoa.

La segunda fecha, cinco días después, enfrentará a Bélgica y la última jornada contra Namibia, el 18 de noviembre.

Paraguay busca acompañar a Argentina, Uruguay y Chile que ya han certificado su aparición en el mundial. Si Paraguay consigue ganar la repesca, el Mundial de Australia 2027 será la edición con más presencia sudamericana hasta el momento, superando al Mundial de Francia 2023 donde ya estuvieron presentes los tres seleccionados mencionados.

El Torneo de Clasificación tendrá un formato de liguilla donde todos los equipos jugarán entre sí y clasificará el que más puntos logre. Todos los partidos del torneo se disputarán en el estadio The Sevens, en Dubái, del 8 al 18 de noviembre.

Primera fecha – 8 de noviembre

Samoa vs. Paraguay

Bélgica vs. Namibia

Segunda – 13 de noviembre

Bélgica vs. Paraguay

Samoa vs. Namibia

Tercera – 18 de noviembre

Namibia vs. Paraguay

Samoa vs. Bélgica

EFE