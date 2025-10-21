La salvadoreña Deras gana el oro en los 200 metros pecho de los Juegos Centroamericanos

Con un tiempo de dos minutos, 37 segundos y 12 centésimas, Deras ganó su segundo oro en las justas deportivas del istmo, tras acreditarse hace dos días el primer lugar en los 100 metros pecho. Además, cuenta con otra presea de plata por su participación en los 50 metros pecho.

Deras le sacó casi siete segundos de ventaja a Mazzari, que se quedó con la planta, y 10 segundos a Alvarado, ganadora del bronce.

La nadadora es una de las figuras de El Salvador en los actuales Juegos Centroamericanos, ya que acumula dos preseas de oro de las 16 que ha ganado hasta ahora su país, cuarto lugar en el medallero general.

En otra competencia de esta noche, el panameño Raúl Antadillas se apoderó del oro en los 50 metros pecho con un tiempo de 29 segundos y 38 centésimas, suficientes para doblegar al guatemalteco Miguel Turcios y al hondureño Fernando Barahona.

Antadillas conquistó de esta manera su segunda medalla en Guatemala 2025, ya que hace dos días también se quedó con la plata en los 100 metros pecho.

La natación en los Juegos Centroamericanos culminará el miércoles con las última finales de dicha disciplina, que se disputa en el departamento (provincia) de Suchitepéquez, unos 150 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala.