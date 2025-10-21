Tenis: Fonseca, con el pie derecho

El joven tenista de 19 años viene de caer en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas (Bélgica) ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp (82), y no vive su mejor momento en un circuito en el que aún no ha encontrado la regularidad.

En el primer set solventó sin problemas sus juegos al servicio, al igual que Perricard, ya que ninguno de los dos forzó ninguna bola de rotura. Tuvo que llegar el “tie break” para deshacer la igualdad, y fue el brasileño el que se impuso por la mínima (8-6).

La dinámica y los ánimos le permitieron a Fonseca ponerse 3-0 arriba en la segunda manga, ante un francés debilitado y con menos energías.

A Perricard se le hizo cuesta arriba defender su servicio mientras que el de Río de Janeiro se mantuvo firme hasta el final y cerró el set con un 6-3.

Vallejo, en otro torneo

El mejor tenista de nuestro país, Daniel Vallejo (21 años), que viene de consagrarse campeón en el Challenger de Curitiba, recibió una SE (exención especial) y disputará desde hoy el cuadro principal del Challenger 125 de Costa do Sauípe.

Vallejo se medirá al brasileño que proviene de la clasificación Igor Giménez (565º ATP), no antes de las 13:00.