Atletismo: Grand Prix arranca este sábado

Está listo el Centro Nacional de Atletismo, en el predio del Comité Olímpico Paraguayo, para recibir este sábado al XXII Grand Prix del Paraguay, fiesta del atletismo continental. El evento de fin de semana arrancará a las 16:50 y participarán atletas de toda Sudamérica.

23 de octubre de 2025 - 22:30
Fiorella Jazmín Veloso (23) buscará el oro en lanzamiento de jabalina en el Grand Prix del Paraguay.
El acceso para el público será libre y gratuito, a fin que todos puedan vivir de cerca las alternativas del sudamericano y alentar al Team Paraguay en el evento de atletismo.

En la delegación albirroja competirán 52 atletas, 26 en cada rama.

* Los atletas. 100 metros: César Almirón, Alexis Wölk, Gustavo Mongelós, Fredy Maidana, Rodrigo Rotela y Anhuar Duarte; Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Johana Ritcher, Larissa Báez, Andrea Báez, Jimena Sostoa y Camila Llanes.

1.500 metros: Ericky dos Santos, Marcos Ramírez, Cristhian Acosta, Andrés Agüero y Alexander Ayala; María Añazco, María Caballero, Lenys Benítez, Astrid Cáceres, Jeruti Noguera y Maia Dos Santos.

110 y 100 con vallas: Kevin Mendieta, Fabrizio Jara, José Cáceres y Brahian Fretes; Ana Argüello, Rossmary Paredes, Melissa Mendieta e Irena Alcaraz.

Salto Largo: Alexander Villalba, Christopher Thiessen, Frank Siebert, Lucas Román, César Delgado, Sebastián Morínigo y Gustavo Miño; Ana Argüello, Victoria Duarte, Josefina Brítez, Jenna Flaming y Rossmary Paredes.

Jabalina: Lars Flaming, Larson Díaz, Diego Sanabria y Lucas Román; Fiorella Veloso, María Duarte, Ana Argüello y María Pérez.