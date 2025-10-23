Atletismo: Grand Prix arranca este sábado

El acceso para el público será libre y gratuito, a fin que todos puedan vivir de cerca las alternativas del sudamericano y alentar al Team Paraguay en el evento de atletismo.
En la delegación albirroja competirán 52 atletas, 26 en cada rama.
* Los atletas. 100 metros: César Almirón, Alexis Wölk, Gustavo Mongelós, Fredy Maidana, Rodrigo Rotela y Anhuar Duarte; Xenia Hiebert, Macarena Giménez, Johana Ritcher, Larissa Báez, Andrea Báez, Jimena Sostoa y Camila Llanes.
1.500 metros: Ericky dos Santos, Marcos Ramírez, Cristhian Acosta, Andrés Agüero y Alexander Ayala; María Añazco, María Caballero, Lenys Benítez, Astrid Cáceres, Jeruti Noguera y Maia Dos Santos.
110 y 100 con vallas: Kevin Mendieta, Fabrizio Jara, José Cáceres y Brahian Fretes; Ana Argüello, Rossmary Paredes, Melissa Mendieta e Irena Alcaraz.
Salto Largo: Alexander Villalba, Christopher Thiessen, Frank Siebert, Lucas Román, César Delgado, Sebastián Morínigo y Gustavo Miño; Ana Argüello, Victoria Duarte, Josefina Brítez, Jenna Flaming y Rossmary Paredes.
Jabalina: Lars Flaming, Larson Díaz, Diego Sanabria y Lucas Román; Fiorella Veloso, María Duarte, Ana Argüello y María Pérez.