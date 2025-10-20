A fondo con Alexander Villalba: Chico, pero corazón grande

Villalba, de origen chaqueño, pero reside en la capital, habló de la felicidad de obtener el oro para Paraguay: “La verdad que ganar es una sorpresa muy grande, cuando uno va a competir, desea superarse a sí mismo, pero en este caso también superé a los demás atletas y fue algo grande para mí y para todo el país”.

Sobre lo peculiar de su estatura comentó: “Esta modalidad me gusta mucho y le digo a la gente que por lo general la mayoría de los deportistas de esta disciplina son altos y cuando me ven a mí tienden a subestimarme y eso es lo que me incentiva más a demostrar de lo que soy capaz”.

“La estatura no es ningún impedimento para practicar este deporte, si bien te ayuda ser alto, no es algo que se requiera. La diferencia que saco es que los altos no tienen esa explosividad en la salida como sí puedo hacerlo yo”.

Sobre el proceso de ubicarse en la capital dijo: “Es distinto, no digo por el apoyo, más bien por la infraestructura, por el equipo multidisciplinario con que se cuenta ahora en Asunción, pero ahora avanzó mucho el Chaco, incluso ya cuenta con una pista y es más fácil consolidar entrenamiento”.

“La nueva pista en el Chaco es un gran paso, ahora se desarrollan más eventos a nivel interescolar y esto me emociona realmente; saber que podemos encontrar más talento y quién sabe, alguno de ellos terminar siendo atleta olímpico algún día que esté soñando poco a poco y que tenga lo que se requiere para cumplir objetivos”, reflexionó.

En cuanto al nivel de competidores, dijo: “En el Panamericano todos son muy buenos atletas, incluso llegaban con un nivel muy alto, pero igual pude salir adelante”.

“Yo, desde muy chico, estoy en el atletismo probando varias modalidades, pero en el salto largo estoy desde los 9 años, pero también estoy atraído por la corrida de los 100 metros llanos. Uno puede hacer las dos competencias, pero se elige la más importante. Porque suelo correr en posta 4x100 también, pero una vez que finaliza mi prueba de salto. Entonces la concentración está a pleno para que salga bien o mal”, concluyó el campeón.