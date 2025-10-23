Polideportivo

Dani Vallejo arranca con triunfo en el Challenger Costa do Sauípe

El mejor tenista de nuestro país, Adolfo Daniel Vallejo (21), que viene de consagrarse campeón en Curitiba, arrancó con el pie derecho el Challenger 125 de Costa do Sauípe, también en Brasil.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 23:01
Dani Vallejo sigue sumando triunfos en Brasil.
Vallejo tuvo un arrollador inicio al derrotar al local Igor Gimenez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2) en solo una hora y once minutos.

El paraguayo avanzó a octavos de final del certamen internacional y se medirá al ganador del duelo entre el chileno Tomás Barrios y el brasileño Matheus Almeida.

Este partido de Vallejo se pospuso varias veces por las pésimas condiciones climáticas por las que atraviesa ese sector de Brasil.

