Dani Vallejo arranca con triunfo en el Challenger Costa do Sauípe

Vallejo tuvo un arrollador inicio al derrotar al local Igor Gimenez por contundente 2-0 (6-0 y 6-2) en solo una hora y once minutos.
El paraguayo avanzó a octavos de final del certamen internacional y se medirá al ganador del duelo entre el chileno Tomás Barrios y el brasileño Matheus Almeida.
Este partido de Vallejo se pospuso varias veces por las pésimas condiciones climáticas por las que atraviesa ese sector de Brasil.
