Lavreysen se corona campeón mundial de keirin y Quintero queda fuera del podio por caída

Lavreysen ganó el oro con un tiempo de 9 segundos y 901 centésimas para sumar el título 18 de su carrera, mientras que el australiano Leigh Hoffman se llevó la plata al cruzar 0.107 centésimas por detrás.

El bronce fue de otro holandés Jeffrey Hoogland, quien completó un podio completamente nuevo con respecto al del Mundial 2024, en el que Quintero había quedado tercero.

El colombiano, que había sido de los más veloces en rondas previas, cayó de su bicicleta sobre el final en un enredo de su rueda con la del japonés Kaiya Ota, en una prueba que ya había sido accidentada.

En semifinales se vivió el desplome sufrido por Nikita Kiriltsev, quien porta la bandera atletas individuales naturales (AIN) por sanción del Comité ruso, que lo sacó de competencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fue la segunda medalla de oro para Lavreysen en Santiago, luego de que el miércoles se titulara en la prueba de velocidad por equipos donde también corrieron Hoogland y Roy van den Berg.

El israelí Mikhail Yakovlev, otro de los favoritos y que había sido plata el año pasado, finalizó quinto a 1 segundo y 449 centésimas de la presea dorada y por detrás del nipón Ota.

El trinitario Paul Nicholas, por su parte, finalizó en el séptimo lugar luego de no poder entrar en una final de altos quilates con los mejores exponentes de la prueba.

Italia se consagró en la persecución por equipos femenina con un tiempo de 4:09.569 minutos, al imponerse ante Alemania en el duelo por la medalla de oro con su equipo integrado por Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Martina Alzini, Federica Venturelli.

Las italianas, que habían ganado bronce en el mundial del año pasado, esta vez fueron más veloces que las rivales, presentes en el podio en aquella oportunidad y que repitieron en Santiago.

Las alemanas Messane Brautigam, Franziska Brausse, Lisa Klein y Laura Sussemilch volvieron a conquistar la plata que ganaron en Ballerup, mientras que el bronce fue para las británicas, que eran las actuales campeonas y vencieron a las belgas.

El alemán Moritz Augenstein se tituló en la carrera de Scratch 10 kilómetros al finalizar primero y encabezar un podio que quedó completamente renovado con respecto al de Ballerup 2024, que había sido conquistado por el japonés Kazushige Kuboki.

La medalla de plata fue para el neerlandés Yanne Dorenbos, mientras que el bronce quedó en manos del neozelandés Campbell Stewart.

El danés Tobias Hansen, quien había sido plata hace un año, finalizó en el vigésimo puesto a una vuelta del líder, claramente agotado, tras haber conquistado apenas un poco más temprano el oro en la persecución por equipos masculino, con el que renovó su corona mundial.

La prueba de velocidad femenina individual tuvo la sorpresa del avance a semifinales de Iana Burlakova, corredora rusa bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción de su Comité, quien eliminó a la actual campeona británica, Emma Finucane.

El podio de Ballerup 2024, no obstante, tendrá representación en Santiago porque la neerlandesa Hetty van de Wouw y la japonesa Mina Sato lucharán por las medallas este viernes a partir de las 17:00 hora local (20:00 GMT).

Burlakova tendrá como rival en semifinales a Van de Wouw, mientras que la cuarta clasificada fue su compatriota Alina Lysenko, quien luchará contra la japonesa Sato.