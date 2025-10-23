Los Juegos Paralímpicos de Milán-Cortina no contarán con deportistas rusos y bielorrusos

Hace un mes, la Asamblea General del IPC votó a favor de no mantener la suspensión parcial de los Comités Paralímpicos Nacionales de Bielorrusia y Rusia, restableciendo de esta forma sus plenos derechos como entidad.

Esta decisión, entre otras cosas, significa que los atletas paralímpicos de ambos países tienen libertad para competir en los Juegos Paralímpicos, siempre que se clasifiquen para los Juegos de acuerdo con las reglas de la federación internacional correspondiente.

Tras la decisión de la Asamblea General del IPC, este ha recibido confirmación de cada una de las cuatro federaciones internacionales con deportes en el programa de los Juegos Paralímpicos de invierno, confirmando que es probable que no haya ningún deportista de ambos países.

Para el esquí alpino, el esquí de fondo y el snowboard, el Consejo de la FIS votó esta semana no facilitar la participación de deportistas de Bielorrusia y Rusia en sus pruebas de clasificación para los Juegos.

En biatlón, la IBU ha confirmado que las federaciones de biatlón de Bielorrusia y Rusia siguen suspendidas de sus competiciones, según la decisión del Congreso de esa federación internacional adoptada en septiembre de 2022.

Respecto al hockey sobre hielo, World Para Ice Hockey ha confirmado que no es posible en la práctica que deportistas rusos se clasifiquen para los Juegos y Bielorrusia no tiene actualmente un equipo de hockey sobre hielo que compita en el ámbito internacional.

En curling en silla de ruedas, World Curling anunció el pasado enero que había extendido la exclusión de Bielorrusia y Rusia de sus competiciones hasta el final de la temporada 2024-2025. Esto significa que los equipos de Rusia y Bielorrusia no pueden clasificarse para los Juegos Paralímpicos de invierno.

“De la misma manera que el IPC respeta plenamente la decisión de la Asamblea General del IPC de no mantener las suspensiones parciales del comité paralímpico nacional de Bielorrusia y el de Rusia, también respetamos plenamente las decisiones de cada federación internacional con respecto a los deportes que gobiernan”, dijo el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional.

Las posiciones de la FIS, la IBU y World Curling significan actualmente que los deportistas y los equipos de Bielorrusia y Rusia no pueden competir en sus eventos, lo que les “imposibilita” clasificarse para los Juegos de Milán-Cortina 2026.

“Aunque Bielorrusia y Rusia pueden competir ahora en competiciones de hockey sobre hielo, en esta última fase del ciclo de clasificación ya se han determinado los seis equipos para el Torneo de Clasificación para los Juegos Paralímpicos de noviembre”, comentó Parsons.

Tras las posiciones de las cuatro federaciones internacionales, Parsons deseó que “la atención se centre ahora en los deportistas y comités paralímpicos nacionales destacados que competirán en Milán-Cortina 2026 el próximo mes de marzo, así como en los tremendos legados transformadores que crearán los Juegos Paralímpicos de Invierno”.

Los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se celebrarán del 6 al 15 de marzo de 2026 con 79 pruebas con medallas en seis deportes. El evento conmemorará el cincuenta aniversario de los Juegos Paralímpicos de Invierno, cuya primera edición tuvo lugar en Örnsköldsvik (Suecia) en 1976.