Guatemala domina el karate centroamericano con doble oro en equipos

El Gimnasio Carlos Alfonso Gordillo de Ciudad de Guatemala fue testigo de un cierre emocionante, donde la delegación local se impuso a Nicaragua en ambas finales, asegurando el broche de oro para el anfitrión del torneo.

En la competición masculina, el equipo guatemalteco se consagró campeón, dejando la plata a Nicaragua. Los terceros bronces fueron para Panamá y El Salvador, tras vencer a Costa Rica y Honduras, respectivamente.

En la rama femenina, Guatemala repitió la hazaña y se llevó el oro, mientras que Nicaragua obtuvo nuevamente la medalla de plata. El podio se completó con El Salvador y Costa Rica en el tercer escalón.

La karateca guatemalteca, Luisa Fernanda Palencia Gálvez, expresó a EFE su satisfacción por el desempeño en casa y destacó la preparación previa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"La verdad se siente lindo, satisfactorio y emocionante haber ganado la medalla de oro. La Federación Nacional de Karate nos preparó con campamentos y torneos, y fue bastante bueno", afirmó Palencia.

"Me voy con esa satisfacción de que terminé con un buen nivel mi etapa deportiva y con la nostalgia de que ya no voy a volver a pisar un tatami para competencia", dijo por su parte el nicaragüense Melvin Oporta, ganador del bronce, tras anunciar que este fue su último torneo.

Con estas victorias, se da por culminada la acción del karate en los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, que arrancaron el sábado 18 y se extenderán hasta el 30 de octubre, con la participación de más de 3.000 deportistas de siete países de la región.