Kejelcha y Ngetich, las bazas del Medio Maratón Valencia para mejorar su récord del mundo

Kejelcha, que llega escasas seis semanas después de colgarse la plata en 10.000 metros del Mundial de Tokio, intentará batir su propio récord (57:30) en su evento fetiche, donde acumula dos triunfos (2019 y 2024) y dos segundos puestos (2022 y 2023), mientras que Ngetich, con una marca personal a tan solo 14 segundos del récord del mundo de Letesenbet Gidey (1:02:52), tratará de convertirse en la nueva plusmarquista mundial.

El etíope de 28 años tendrá a los keniatas Amos Kipkemoi y Melkeneh Azize que se encargarán de dictar el ritmo necesario para alcanzar el décimo kilómetro en torno a 27:10 y situarle en la órbita de su mejor marca.

El burundés Rodrigue Kwizera, que ha preparado a conciencia su segundo asalto a la distancia tras el 58:54 que marcó en su debut en Praga el pasado abril e incluso compartió sesiones de entrenamiento con Kejelcha en Etopía, es uno de los grandes rivales del favorito junto al keniata Nicholas Kipkorir, que mejoró hace apenas un mes su registro en Copenhague, donde venció con 58:23.

El keniata Gideon Kiprotich, acreditado en 58:49, junto a un dúo de debutantes, el sudafricano Adrian Wildschutt y el etíope Getnet Wale querrán ponerle las cosas difíciles a Kejelcha, Kwizera y Kipkorir.

Mientras, el sueco Andreas Almgren, plusmarquista europeo de 5.000m desde este verano, antes de conquistar el bronce mundialista de 10.000m en Tokio, y de 10K desde enero, que busca el triplete de plusmarcas continentales tras su exitoso debut (59:23) en Barcelona 2024, separándole únicamente 10 segundos del récord del suizo Julien Wanders.

También buscará ese récord europeo el galo Etienne Daguinos, reciente ganador del 20K de París en 56:18, donde fue tercero Said Mechaal con 56:34, que lidera la armada española junto al plusmarquista nacional (59:39) Carlos Mayo, el olímpico Yago Rojo, ‘Chiki’ Pérez, Fernando Carro y Nassim Hassaous, entre otros.

En la categoría femenina, Ngetich, plusmarquista mundial de 10K con unos 28:46 firmados también en Valencia hace casi dos años y con la segunda mejor marca de la historia, 1:03:04, lograda con su triunfo en la pasada edición, tendrá como contrincante más feroz a la misma que en 2024, la etíope Fotyen Tesfay, que detuvo entonces el crono en 1:03:21, la tercera mejor marca de siempre.

En clave española, destaca la presencia de la palentina Carla Gallardo, plusmarquista nacional de 10K, que hará su segunda incursión en la distancia tras su debut hace justo un año, cuando marcó 1:12:41 para proclamarse subcampeona de España en Albacete.

Desde entonces, su crecimiento ha sido exponencial y se espera una sustancial mejora de ese registro, probablemente con un crono por debajo de 1:10 y, quién sabe, si un asalto al récord de España que Kaoutar Boulaid estableciera en la última edición con 1:08:47.

También estarán en liza las maratonianas olímpicas Ester Navarrete y Meritxell Soler y se producirá el esperado debut de Alicia Berzosa, mientras en clave continental destaca el estreno en la disciplina de la eslovena Klara Lukan, acreditada en 30:26 sobre 10K.