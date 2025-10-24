La NFL recuerda a sus equipos sobre prohibición de apuestas luego del escándalo en la NBA

"Esta semana, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció dos acusaciones federales relacionadas con conspiraciones de apuestas ilegales que involucran a jugadores y entrenadores de la NBA. Estos acontecimientos ponen de relieve los riesgos que enfrentan todos los deportes en el entorno actual y sirven como recordatorio de la necesidad de adherirse estrictamente a la Política de Apuestas de la NFL", escribió la liga en el comunicado enviado a sus equipos.

En el escrito la NFL hace referencia a lo sucedido el pasado jueves cuando las autoridades estadounidenses efectuaron una operación en la que arrestaron a más de 30 personas involucradas en apuestas deportivas ilegales y partidas de póker amañadas, entre las que destacaron varias figuras de la NBA.

En los detenidos aparecieron los nombres de Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; Terry Rozier, de los Miami Heat, y el exelemento de equipos como Heat, Bucks y Cavaliers, Damon Jones.

Por eso la National Football League subrayó en su escrito que las apuestas en cualquiera de sus modalidades están prohibidas para sus jugadores.

"Se debe recordar a los jugadores que tienen prohibido participar o facilitar cualquier forma de apuestas ilegales, ya sea en deportes, juegos de casino o de cualquier otro tipo. Esto incluye apostar en un sitio web o aplicación, a través de una casa de apuestas o cualquier forma de apuesta en estados donde no es legal", puntualizó la liga.

A este comunicado se unió el enviado por la NFLPA (Asociación de Jugadores de la liga) a los elementos de las 32 franquicias en torno a la misma situación.

"Tenga en cuenta que la NFL monitorea los podcasts de jugadores e investiga aquellos que puedan estar asociados o patrocinados por alguna entidad de apuestas", recordó la NFLPA a sus jugadores.