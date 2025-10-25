Ciclismo: Neerlandesa Van de Wouw rompe récord mundial

La medallista olímpica Hetty Van de Wouw, de 27 años, paró los relojes en 1:03.121 minutos, superando el récord anterior, de 1:04.497, que ella había establecido en el Campeonato Europeo en febrero último.

Lea más: Masters 1000 de París, con nueva casa

Van de Wouw ya había ganado en Chile 2025 los títulos mundiales de velocidad individual y por equipos. “No podía creer que iba tan rápido. Estoy muy feliz. El año pasado (en el Mundial en Dinamarca) fui segunda tres veces. Fue un proceso largo, no fue de la noche a la mañana. Me preparé muy bien y entrené muy duro”, celebró la atleta.

La rusa Iana Burlakova, que compite bajo bandera neutral, fue segunda con un tiempo de 1:04.797 minutos y la neozelandesa Ellesse Andrews completó el podio con 1:04.909 minutos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La colombiana Stefany Cuadrado fue quinta (1:04.946), en la mejor actuación de un deportista sudamericano en el Mundial hasta el momento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Gran Bretaña, con la dupla de Katie Archibald y Madelaine Leech, ganó la Madison con 30 puntos, superando a Francia, segunda con 24, e Italia, tercera con 20. Países Bajos lideraba la Madison, pero cuando iban poco más de 20 minutos de carrera el equipo neerlandés, conformado por Lisa Van Belle y Lorena Wiebes, sufrió una fuerte caída que lo obligó a abandonar. AFP